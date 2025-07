Zls ecco cosa può cambiare | Investimenti in crescita del 13% e ventimila nuove assunzioni

Il Porto di Ravenna ha tutte le potenzialitĂ per essere un porto di rango nazionale forte di un’area di potenziale sviluppo logistico di oltre 300 ettari che nessun altro scalo nazionale ha a disposizione. Quest’aspetto, unitamente all’entrata in operativitĂ della Zls, la Zona logistica semplificata, può essere un volano di straordinaria importanza. Del futuro del Porto di Ravenna e della logistica in Romagna si è discusso ieri a Ravenna in occasione di un convegno organizzato da Legacoop Romagna. All’incontro ha preso parte anche il Commissario straordinario dell’AutoritĂ di Sistema portuale di Ravenna: "In queste prime sei settimane di incarico - ha dichiarato Francesco Benevolo - ho dovuto concentrare l’attenzione sui dossier piĂą urgenti per il porto, primi tra tutti l’assestamento di bilancio, il completamento dei progetti finanziati con fondi PNRR, le questioni inerenti ai significativi finanziamenti in corso nell’Ente, il completamento di lavori ed affidamenti non rinviabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it