Zinzi Lega | Sulla Terra dei Fuochi il lavoro va avanti

Tempo di lettura: 2 minuti “ Il lavoro per risanare la Terra dei Fuochi non si è fermato e ringraziamo il viceministro Gava che ha dato il massimo per garantire che nel decreto approvato oggi in consiglio dei ministri ci fossero misure adeguate. Bene che l’impegno a mettere in campo prime risorse per la rimozione dei rifiuti e l’avvio delle attività di bonifica sia stato mantenuto”. Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Ambiente Gianpiero Zinzi. “ Con i 15 milioni stanziati – prosegue – compiamo di fatto un passo in avanti, ma sappiamo che sono solo una prima tranche di altri fondi che presto saranno destinati alla Campania per recuperare anni di ritardi, annunci e promesse mai mantenute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

