I ricavi del gruppo nel primo semestre del 2025 sono pari a 927,7 milioni di euro, -3% su base annua e -2% organica (a tassi di cambio costanti) con il canale Dtc (Direct to consumer) in crescita del +6% organic. La performance del wholesale, in calo del 27% organica, riflette la decisione strategica di razionalizzare il canale. A livello geografico, le Americhe e il Medio Oriente hanno continuato a sostenere una dinamica di crescita solida. I ricavi del secondo trimestre sono pari a 468,9 milioni di euro, -6% su base annua e -3% organica. Le vendite retail sono aumentate dell'8%: Gildo Zegna, presidente e amministratore delegato del gruppo della moda, ha sottolineato che "la performance organica positiva del canale Dtc all'8% nel secondo trimestre del 2025 evidenzia come le iniziative strategiche e le azioni intraprese dal Gruppo stiano iniziando a generare effetti concreti, nonostante il settore operi in un contesto particolarmente complesso e sfidante". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zegna, ricavi frenano a 927 milioni ma cresce il retail