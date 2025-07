Zazzaroni attacco frontale alla Juve | Non si capisce una mazza! Manca una direzione troppe difficoltà sul mercato

Le parole molto critiche di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul mercato della Juve: manca una direzione chiara e i problemi sono tanti Una critica feroce, un’analisi spietata che mette a nudo le incertezze di una Juve che sembra aver smarrito la rotta e che ha notevoli difficoltà in questa sessione di mercato. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zazzaroni, attacco frontale alla Juve: «Non si capisce una mazza! Manca una direzione, troppe difficoltà sul mercato»

In questa notizia si parla di: juve - zazzaroni - manca - direzione

Zazzaroni critica: «La Juve ha la nostalgia del corto muso, Tudor peggio di Thiago Motta. Ora il futuro…» - L’analisi di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul pareggio ottenuto dalla Juve sul campo della Lazio.

Zazzaroni sicuro sulla Juve: «Con Tudor il registro è cambiato, ma c’è una cosa che è lievemente peggiorata rispetta alla fin troppo breve esperienza di Thiago Motta» - di Redazione JuventusNews24 Zazzaroni sicuro sulla Juve: le sue parole sulle colonne del Corriere dello Sport dopo il pareggio contro la Lazio.

Zazzaroni sulla Juve: «Corto muso meglio della musata. ‘Il tifoso’ se ne sarà accorto dopo l’espulsione di Kalulu» - Zazzaroni sulla Juve: «Corto muso meglio della musata. ‘Il tifoso’ se ne sarà accorto dopo l’espulsione di Kalulu» Pungente sulle colonne del Corriere dello Sport nel giudicare la situazione della Juve dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio di ieri sera, Ivan Zazzaroni.

Zazzaroni: L'errore di Allegri è stato tornare alla Juve; Zazzaroni: In Italia mancano i dirigenti all'altezza - Pressing Video; Zazzaroni: La Juve penalizzata e le altre no? Ecco perché.

Dall'estate di Motta all'estate di Comolli: la direzione della Juve - Dodici mesi fa la Juve s’era appena liberata del tristissimo Allegri coppa in mano (tristissimo per il gioco, ripetevano gli esteti: lui è uno spasso) per consegnarsi anema e core a Thiago Motta ... Secondo msn.com

Juve, per Zirkzee manca una sola cosa | Calciomercato - Juve, per Zirkzee manca una sola cosaLa Juve segue Joshua Zirkzee, anzi lo elegge quale centravanti ideale per il futuro. Segnala calciomercato.com