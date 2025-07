Zauli non ha dubbi su questo bianconero | Deve andare dove pensa di trovare spazio! Quella sarebbe una soluzione di primissimo piano

Zauli, ex allenatore della Juventus Next Gen, si è espresso così a proposito di alcuni giovani allenati in bianconero. Ai microfoni di Radio Bianconera, Lamberto Zauli – ex allenatore della Juventus Next Gen – ha parlato così di alcuni giovani allenati in bianconero, come per esempio Fabio Miretti, al centro di un possibile passaggio al Napoli. MIRETTI – «Il ragazzo deve andare dove pensa di trovare spazio, ma il cartellino è della Juventus. Se rientra nei piani tecnici di Tudor i bianconeri lo terranno, in caso contrario la possibilità di andare al Napoli sarebbe una soluzione di primissimo piano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

