Zandalasini da sogno in WNBA | canestro decisivo per l’azzurra

(Adnkronos) – Una notte da sogno per Cecilia Zandalasini in America. La cestista italiana, reduce dallo storico bronzo con la Nazionale femminile italiana allenata da Andrea Capobianco agli Europei 2025, è scesa in campo nella notte in WNBA, il massimo campionato di basket femminile americano, mettendo a segno una prestazione storica e contribuendo in modo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zandalasini da sogno in WNBA: canestro decisivo per l’azzurra

