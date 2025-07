Zago sul mercato della Roma | Wesley adatto a Gasperini Mi spiace per Rios

In questo primo mese di calciomercato la Roma ha chiuso diverse trattative, come quella di Wesley, ma ne ha vista anche sfumare altre, in primis il mancato approdo di Rios. Di questo e di tanto altro ha parlato l'ex difensore giallorosso Antonio Carlos Zago, intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo. Queste le sue parole: "Sicuramente tra i giocatori che ha preso la Roma finora è quello che conosco di più. È cresciuto tantissimo negli ultimi anni, è nel giro della Nazionale brasiliana. Ha una forza impressionante. Paragonarlo a Cafu è tanto, ma se continua così penso possa fare quello che faceva Cafu: fisicamente lui era una bestia e tecnicamente anche, Wesley potrebbe diventarlo.

In questa notizia si parla di: roma - wesley - rios - zago

Roma, Wesley convocato dal Flamengo. Spunta il like sul post di compleanno dei giallorossi - Wesley vuole soltanto la Roma e lo ha dimostrato in tutti i modi possibili. Il terzino del Flamengo è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa e la trattativa è arrivata alla fase conclusiva.

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l’attesa per il big match.

