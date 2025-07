Yuasa Beach Academy Ecco tutti i vincitori

Una domenica di grandissimi numeri la scorsa per la Beach Volley Young Academy, che ha chiuso l’edizione numero diciotto con il classico maxi torneo finale diviso in categorie, tra mini volley, Under 12, Under 14 e Under 17. Centinai di ragazzi insieme alle loro famiglie hanno invaso il Doppiozero a Lido di Fermo, sotto l’attenta organizzazione della M&G Scuola Pallavolo, con la preziosissima collaborazione delle altre società del territorio. In totale 240 ragazzi iscritti ed oltre 20 istruttori, con un’ampia rappresentanza al torneo finale sotto lo sguardo attento degli atleti della Yuasa Battery di Superlega, e con tanti ospiti speciali anche nelle premiazioni finali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: beach - academy - yuasa - ecco

Yuasa si prepara per la stagione 2025: Beach Academy e nuovi arrivi - Giorni importanti quelli che stanno trascorrendo anche in casa Yuasa, giorni nei quali si lavora durissimo in vista della prossima su moltissimi aspetti, da quello logistico-organizzativo a quello economico.

Successo per la Beach Tennis Academy al torneo "Start Season at Bussola" - Con l’arrivo della Primavera è già tempo di tornei di beach tennis sulla spiaggia. Splendido primo fine settimana outdoor e numerose medaglie per la Beach Tennis Academy nello " Start Season at Bussola " torneo organizzato in modo impeccabile dalla associazione Beach Tennis Toscana Event.

Beach volley Academy. Si va verso i 250 iscritti - E’ la diciottesima edizione della Beach Volley Young Academy organizzata dalla M&G Scuola Pallavolo in collaborazione con tante altre realtà pallavolistiche della provincia come Montegiorgio Volley, Pallavolo Grotta 50, Pallavolo Fermo, Scuola di Pallavolo Fermana, Emmont Volley, Teen Volley Academy Rapagnano, Pallavolo Azzurra Academy e Monte Urano Volley.

Yuasa Beach Academy. Ecco tutti i vincitori; La beach academy è maggiorenne. Grande festa Yuasa a Lido di Fermo; Beach Volley Young Academy, in spiaggia a stretto contatto con i campioni della Yuasa.

La beach academy è maggiorenne. Grande festa Yuasa a Lido di Fermo - Ha compiuto ufficialmente 18 anni la Beach Volley Young Academy che a ... Da msn.com

"Beach Volley Young Academy", in spiaggia a stretto contatto con i ... - Giovani, beach e campioni della prima squadra, tutti insieme in perfetto stile M&G Scuola Pallavolo. Riporta ilrestodelcarlino.it