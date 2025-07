Yu Zidi? Spero non sia doping ma potrebbe essere una buona serie per Netflix (Camille Lacourt).

Non parla apertamente di doping ma il caso di Yu Zidi, definita da l’Equipe una aberrazione ridicola, la dodicenne cinese capace di imporsi ai mondiali di Singapore per i risultati raggiunti e la precocità degli stessi, pone enormi interrogativi. Camille Lacourt, cinque ori, due argenti e un bronzo mondiale per la Francia, è a Singapore come commentatore di France Television ed ha sollevato più di un dubbio sulla giovanissima cinese e le sue prestazioni: L’intervista è di Cedric Callier per Le Figaro C osa ne pensi delle prestazioni di Yu Zidi all’età di 12 anni? È ovvio che mi incuriosiscono. È una domanda che mi pongo da due giorni, da quando l’ho vista nelle semifinali dei 200 misti, e non ho la risposta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

