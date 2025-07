YouTube vietato ai minori di 16 anni in Australia

Sydney, 30 luglio 2025 – Anche YouTube rientrerĂ nella lista dei social media vietati per i minori di 16 anni previsto dalla nuova legge australiana, la prima al mondo nel suo genere. Come riportato dalla BBC, l’inclusione della piattaforma video di Google rappresenta una svolta, dopo che inizialmente era stata esclusa dalla normativa che giĂ colpiva TikTok, Instagram, Facebook, X e Snapchat. Ecco cosa sappiamo al momento. Il divieto per proteggere i giovani dai “danni” dei social media. A partire da dicembre, i minori australiani non potranno piĂą avere un account YouTube, condizione necessaria per caricare video o interagire sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - YouTube vietato ai minori di 16 anni in Australia

In questa notizia si parla di: youtube - minori - anni - vietato

YouTube alza l’asticella: dal 22 luglio solo i maggiorenni potranno trasmettere live da soli, per i minori di 16 anni dirette consentite solo con un adulto visibile e attivo accanto a loro - Un click, una webcam, e la libertà di raccontarsi in diretta: per milioni di adolescenti, YouTube è stato finora un palcoscenico senza filtri.

Il Paese che vieta YouTube ai minori di 16 anni - L'Australia ha deciso di vietare YouTube ai minori di 16 anni, aggiungendo la piattaforma, per la prima volta a livello mondiale, a quelle ritenute dannose per i bambini e i ragazzi come Facebook, Instagram, Snapchat e TikTok.

Australia: Youtube vietato ai minori di 16 anni Vai su X

Vietato uscire di notte da soli tra le 00:30 e le 7 e si rischiano multe fino a 250 €: l’ordinanza del sindaco del comune calabrese mira a tutelare sicurezza e decoro urbano durante la stagione turistica. Ma sta facendo parecchio discutere, voi che ne pensate? #c Vai su Facebook

Australia, anche Youtube sarà vietato ai minori di 16 anni; YouTube vietato ai minori di 16 anni in Australia; Australia, guerra ai social media: vietato l’uso ai minori di 16 anni.

YouTube vietato ai minori di 16 anni in Australia - La normativa aveva colpito già TikTok, Instagram, Facebook, X e Snapchat. Come scrive quotidiano.net

L’Australia vieterà anche YouTube ai minori di 16 anni - Il governo australiano includerà anche YouTube tra le piattaforme che dal prossimo 10 dicembre saranno vietate ai minori di 16 anni: era stata inizialmente esclusa dalla legge approvata lo scorso nove ... Si legge su ilpost.it