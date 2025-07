Yildiz Juventus | negli scorsi mesi ci hanno provato queste tre big secco no da parte di club e giocatore Il retroscena sul turco

Yildiz Juventus: negli scorsi mesi ci hanno provato queste tre big in giro per l’Europa, secco no da parte di club e giocatore. Il retroscena sul turco. Kenan Yildiz  ha scelto la Juventus. Nonostante le numerose offerte arrivate negli ultimi mesi da Premier League  e Bundesliga, il talento turco classe 2005 ha deciso di restare a Torino e legarsi ancora più a lungo al club bianconero. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nelle scorse settimane Chelsea, Arsenal e Bayern Monaco  hanno provato concretamente a portarlo via, sondando il terreno sia con la Juve che con l’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juventus: negli scorsi mesi ci hanno provato queste tre big, secco no da parte di club e giocatore. Il retroscena sul turco

In questa notizia si parla di: juventus - negli - mesi - scorsi

Juventus Women, Sofia Cantore vola negli USA? Mega plusvalenza per le bianconere, ma apre il tema sul problema del calcio femminile in Italia - Juventus Women, Sofia Cantore potrebbe lasciare le bianconere: maxi offerta dagli USA. Per la Juve una plusvalenza enorme, ma solleva un problema La Juventus Women potrebbe presto dover salutare Sofia Cantore, protagonista assoluta della recente stagione bianconera.

Rugani Juventus, parte la missione Mondiale: negli Stati Uniti per convincere i bianconeri, ma il futuro è ancora incerto. Tutti gli scenari - di Redazione JuventusNews24 Rugani Juventus, parte la missione Mondiale: negli Stati Uniti per convincere i bianconeri, ma il futuro è ancora incerto.

Mercato Juventus, un bianconero è definitivamente fuori dal progetto: non volerà negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, è fuori dal progetto: niente Mondiale per lui e cessione in estate.

Aneddoti, ricordi, attualità , confidenze: a tu per tu con Felice Tufano, ex tecnico di Sampdoria, Sassuolo, Juventus, Torino, Savona Vai su Facebook

Ruggito Juve, il colpo a effetto arriva dal Barcellona: 40 milioni; Bomba improvvisa, Adeyemi in Serie A: dove giocherà ; Juve in campo con Bremer per Musetti-Alcaraz: il gesto per la finale.

La Juventus ha scelto Kolo Muani: è lui l’obiettivo per l’attacco, fissato il prezzo per Vlahovic - La Juventus è al lavoro per definire il suo reparto avanzato: Vlahovic verso l’addio e si tenta l’accelerata per Kolo Muani ... Secondo goal.com

Chiellini e il suo rapporto con la Juventus: “Sono stato all’inferno e in paradiso, ora un nuovo ciclo vincente” - Giorgio Chiellini, in un’intervista a ‘Tuttosport’, spiega: “Si sta cercando di costruire una base per portare avanti un nuovo ciclo vincente”. Segnala msn.com