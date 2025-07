Xhaka spiega perché ha deciso di sposare il progetto del Sunderland | Ho sentito due cose fondamentali che hanno tutte le persone e i giocatori

Xhaka, nuovo innesto del Sunderland, ha spiegato per quale motivo ha deciso di unirsi ai Black Cats in vista della nuova stagione: le sue parole. Granit Xhaka si presenta a tutto l’ambiente del Sunderland. Il centrocampista svizzero, a lungo nel mirino del calciomercato Juventus, ha spiegato per quale motivo ha “sposato” il progetto dei Black Cats. Di seguito, proponiamo le sue parole arrivate dopo l’ufficialitĂ dell’arrivo in Premier League. PAROLE – « Sono molto orgoglioso di essere qui. Quando ho parlato con il club, ero entusiasta e ho sentito l’energia e la mentalitĂ che hanno tutte le persone e i giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Xhaka spiega perchĂ© ha deciso di sposare il progetto del Sunderland: «Ho sentito due cose fondamentali che hanno tutte le persone e i giocatori»

Xhaka vicino al ritorno della Premier League con Sunderland - 2025-07-22 14:36:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’ex capitano dell’Arsenal Granit Xhaka ù vicino a un ritorno in Premier League con Sunderland di recente promozione.

