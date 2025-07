Xhaka niente Inter | ufficiale il trasferimento al Sunderland | il comunicato

del club inglese sul centrocampista svizzero. Accostato per un po’ di settimane ai club italiani, su tutti alla Juventus e al calciomercato Inter, alla fine Granit Xhaka ha scelto la Premier League. Il centrocampista svizzero saluta il Bayer Leverkusen e si trasferisce al Sunderland: di seguito l’annuncio del club inglese. IL COMUNICATO DEL SUNDERLAND – « Il Sunderland AFC è lieto di annunciare l’ingaggio di Granit Xhaka, soggetto all’autorizzazione internazionale. Il centrocampista arriva dal Bayer 04 Leverkusen per una cifra non resa nota e firma un contratto triennale allo Stadium of Light. 🔗 Leggi su Internews24.com

