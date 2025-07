Xbox su PC | Tutte le novità di luglio 2025 tra cloud accessibilità e premi

Microsoft continua a spingere sull’integrazione tra console e PC, e a luglio 2025 ha lanciato una serie di aggiornamenti e funzionalità che trasformano l’app Xbox per Windows in un vero hub centralizzato per i videogiocatori. Dallo streaming dei giochi acquistati al supporto completo per mouse e tastiera, fino alle nuove etichette di accessibilità e ai premi Microsoft Rewards, l’universo Xbox si espande e diventa ancora più accessibile, sincronizzato e coinvolgente. Gioca in cloud oltre 250 giochi acquistati, senza scaricarli. Gli abbonati a Game Pass Ultimate ora possono giocare in streaming oltre 250 giochi della propria libreria personale, anche se non fanno parte del catalogo Game Pass. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Xbox su PC: Tutte le novità di luglio 2025 tra cloud, accessibilità e premi

