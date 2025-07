Xbox Game Pass offre un fantastico gioco gratuito dal 1 agosto

Il servizio Xbox Game Pass continua a offrire un elevato valore ai propri abbonati, proponendo ogni mese nuovi titoli gratuiti e promozioni esclusive. Tra le novità di agosto 2025, si distingue l'ingresso di Farming Simulator 25, uno dei giochi di simulazione agricola più apprezzati, che sarà disponibile senza costi aggiuntivi a partire dal 1° agosto. Questa opportunità rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati del settore, considerando il prezzo originale di 59,99 dollari della versione base.

