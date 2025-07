WWE | LJ Clearly il fidanzato di Lyra Valkyria farà un tryout con la compagnia questa settimana

È prassi della WWE fare i tryout prima di un PLE con i wrestler indipendenti per vedere se tra di loro ci potrebbero essere profili interessanti per un’assunzione. In quelli di questa settimana tra i wrestlers presenti figura anche LJ Clearly, wrestler irlandese, fidanzato di Lyra Valkyria. CONFIRMED – Among the names set for the WWE tryouts this week: – LJ Cleary – Ben Bishop – Meghan Walker – Mike Cunningham – Goldenboy Santos – Zoe Sager – Jha'Quan McNair – CBL – Rayne Leverkusen – Anita Vaughan – Ariana Milan – Eli Knight – Will Kroos – Ellen B Akesson -. pic.twitter.comUVixbZGIXc — WrestleTalk (@WrestleTalkTV) July 30, 2025 Il 26enne ha iniziato la sua carriera nel 2014 ed è ora un volto noto di federazioni come la PROGRESS, la OTT e la NOAH. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

