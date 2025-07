WWE | Joe Hendry interferisce a NXT apparizioni lampo durante i match

L’episodio di NXT del 29 luglio è stato particolarmente interessante per i fan. Del resto, con Joe Hendry non si sa mai quando potrebbe ricomparire. Durante la puntata, Tavion Heights ha affrontato nuovamente Charlie Dempsey nel tentativo di uscire dalla No Quarter Catch Crew. Se fosse riuscito a battere Charlie, sarebbe stato libero dal gruppo. ma non è tutto. A metĂ del match tra i due compagni di stable, lo schermo di NXT ha improvvisamente mostrato qualcos’altro per una frazione di secondo: è apparsa un’immagine di Joe Hendry con il suo classico “ turn ”, ovvero il movimento caratteristico che fa durante l’ingresso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Joe Hendry “interferisce” a NXT, apparizioni lampo durante i match

