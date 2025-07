La collaborazione tra WWE e Josh Barnett è ormai più che consolidata, e sono diversi i wrestler della federazione di Stamford che negli scorsi mesi hanno preso parte alle edizioni passate di Bloodsport. Da Shayna Baszler a Charlie Dempsey, passando per Karmen Petrovic e Natalya, in molti hanno avuto l’opportunità di salire sul ring nero per l’evento promosso dalla GCW. E ad agosto ci sarà un nuovo debutto. Prima volta sul ring nero. Come annunciato da Barnett, infatti, i War Raiders faranno il proprio debutto a Bloodsport il prossimo 2 agosto. Per Erik e Ivar si tratta della prima escursione nella scena indipendente da quando hanno firmato con la compagnia nel 2018, e soprattutto si tratta di una delle rare volte in cui viene annunciato un tag team: vedremo se saranno protagonisti di un incontro di coppia o se i due vichinghi lotteranno separatamente all’evento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE/GCW: Debutto a Bloodsport per i War Raiders