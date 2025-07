Jasmine Paolini fuori dal Wta Montreal 2025, torneo 1000 di scena in Canada. L’azzurra è stata battuta a sorpresa dalla giapponese Aoi Ito, n°110 del mondo, nel secondo turno della competizione con il punteggio di 2-6 7-5 7-6. Seconda delusione per la 29enne toscana dopo le sconfitte agli ottavi del Roland Garros (contro Elina Svitolina) e al secondo turno a Wimbledon (contro Kamilla Rachimova). A pesare in questo match sono stati soprattutto i 67 errori gratuiti e il match point sfumato nel secondo set. Chi è Aoi Ito. Aoi Ito è una tennista giapponese classe 2004. Ha esordito nel circuito ITF nel 2021 all’età di 17 anni e ha conquistato il suo primo titolo nel circuito nel 2023 al W15 di Kashiwa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Wta Montreal 2025, Jasmine Paolini fuori a sorpresa: battuta dalla n°110 del mondo