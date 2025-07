WTA Montreal 2025 Gauff vince la battaglia con Collins Avanti Andreeva e Rybakina Paolini eliminata

Si vanno a delineare i primi ottavi di finale del WTA 1000 di Montreal. Esordio durissimo per Coco Gauff, che esce vincitrice da una pazzesca battaglia di quasi tre ore di gioco contro la connazionale Danielle Collins. La vincitrice dell’ultimo Roland Garros ha vinto il derby americano in tre set con il punteggio di 7-5 4-6 7-6 ed ora se la vedrĂ con la russa Veronika Kudermetova, che ha superato 6-4 6-2 la serba Olga Danilovic. Purtroppo prosegue il momento negativissimo di Jasmine Paolini. La tennista toscana esce di scena subito sul cemento canadese, perdendo in tre set dalla giapponese Aoi Ito, numero 110 del mondo, con il punteggio di 2-6 7-5 7-6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Montreal 2025, Gauff vince la battaglia con Collins. Avanti Andreeva e Rybakina, Paolini eliminata

In questa notizia si parla di: montreal - gauff - battaglia - collins

Tabellone WTA Montreal 2025: Jasmine Paolini nel quarto di Gauff, al via anche Lucia Bronzetti - Si è tenuto il sorteggio del tabellone principale del WTA 1000 di Montreal. Come da tradizione, infatti, in Canada funziona così: nell’anno in cui il torneo maschile si gioca a Toronto, quello femminile va in scena nel Quebec, e a parti invertite la rotazione prosegue di anno in anno.

WTA Montreal 2025, Gauff vince la battaglia con Collins. Avanti Andreeva e Rybakina, Paolini eliminata.

Pronostico Gauff-Collins: derby americano senza precedenti - Collins è un match valido per il torneo Wta di Montreal: analisi, statistiche, notizie, orario e pronostico ... Lo riporta ilveggente.it

Sakkari e Collins litigano furiosamente a Montreal: “Sta zitta ... - A Montreal c'è stato però anche un alterco vero e proprio durante un match di secondo turno, dove non si sono risparmiate in un duello verbale Maria Sakkari e Danielle Collins, che a sorpresa si ... Da fanpage.it