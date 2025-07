Wirtz Nets First Reds Obiettivo mentre Ekitike fa il debutto in Giappone

2025-07-30 14:30:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I nuovi ragazzi di Liverpool si sono uniti a consegnare la squadra di Arne Slot una vittoria per 3-1 contro Yokohama F Marinos nella seconda partita del loro tour pre-stagionale in Asia oggi. La partita è andata avanti nonostante gli avvertimenti di tsunami in Giappone e i Reds saranno contenti di aver fatto dopo la seconda metà gol di Florian Wirtz e i giovani Trey Nyoni e Rio Ngumoha hanno visto Liverpool venire da dietro per assicurarsi la vittoria. Asahi Uenaka aveva portato i padroni di casa, ma Wirtz si livellava prima che l'ex compagno di squadra di Bayer Leverkusen Jeremie Frimpong uscisse dalla panchina per fornire la croce per lo sciopero di Nyoni.

Liverpool, accelerata per Wirtz: i Reds pronti alla maxi offerta per convincere il Bayer Leverkusen - Il Liverpool pronto ad affondare il colpo per Florian Wirtz: ecco la maxi offerta per strappare il sì del Bayer Leverkusen Il Liverpool si avvicina sempre di più all'ingaggio di Florian Wirtz, giovane talento del Bayer Leverkusen, mettendo sul piatto un'offerta faraonica da 100 milioni di euro più bonus per convincere il club tedesco a

Liverpool Up Bid per Wirtz mentre Reds Look to Seal Club Record Dealmaker per Leverkusen Playmaker - 2025-06-07 12:27:00 Notizia fresca fresca direttamente dall'autorevole fonte 101 greatgoals. Il Liverpool ha aumentato la loro offerta per Florian Wirtz a £ 113 milioni mentre la gara per firmare il centrocampista attaccante Bayer Leverkusen si intensifica, secondo i rapporti.

Calciomercato estero, Liverpool scatenato. Verso le firme Wirtz e Kerkez, i Reds puntano anche Isak e Guehi! - Calciomercato estero, Liverpool scatenato. Verso le firme Wirtz e Kerkez, i Reds puntano anche Isak e Guehi! Il Liverpool è pronto a mettere a segno un altro colpo importante nel calciomercato estivo.

Florian Wirtz è un nuovo giocatore del Liverpool: è ufficiale - Florian Wirtz è stato prelevato per 135 milioni dal Liverpool dal Bayer Leverkusen, e si unirà adesso ai campioni in carica d'Inghilterra allenati da Arne Slot.

Liverpool, non solo Wirtz: i Reds rilanciano sul mercato. Solo il City ... - Il Liverpool punta a fare il vuoto, anche se in Premier è impresa non da poco vista la concorrenza.