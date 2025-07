White Fest | Cancello ed Arnone celebra la mozzarella di bufala

Tempo di lettura: 3 minuti Pronta per partire l’edizione n.47 del White Fest, l’evento dedicato alla Mozzarella di Bufala Campana che dal 1 al 3 agosto richiamerà migliaia di appassionati sul territorio di Cancello ed Arnone. Spettacoli con grandi nomi del panorama musicale italiano, giochi per i più piccoli, lo street food e i prodotti a chilometro zero dei Mercati di Campagna Amica di Coldiretti  e naturalmente tanta tanta Mozzarella.  Un comparto che genera sul territorio economie importanti come spiega il sindaco Raffaele Ambrosca: “Il Comune vive per il 60% grazie all’economia generata dalla filiera bufalina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

