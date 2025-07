Tempo di lettura: 3 minuti “ Se si fosse puntato di piĂą anche sul potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione, garantendo maggiori risorse e personale, oggi non ci troveremmo nella condizione di dover correre a fare bonifiche per ridurre i rischi connessi al virus West Nile”. Lo afferma il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia, Bruno Zuccarelli. “ Fortunatamente – spiega Zuccarelli – il West Nile non ha nulla a che vedere con i rischi del recente passato e con la possibilitĂ di una pandemia. Ma siamo comunque al cospetto di un campanello d’allarme per un’attivitĂ di prevenzione che resta in larga parte dimenticata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - West Nile, Zuccarelli: “Inascoltato l’allarme sulla prevenzione”