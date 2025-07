West Nile virus in Puglia il dott Ostuni | Donazioni di sangue sono sicure

Le donazioni di sangue restano sicure e non subiscono alcuna limitazione. Come ogni anno, nei mesi estivi viene attivato il sistema nazionale di sorveglianza per monitorare la circolazione di virus trasmessi da vettori, come ad esempio il West Nile virus. A precisarlo √® il dottor Angelo Ostuni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

De Luca sui casi di West Nile in Campania: ¬ęStiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti¬Ľ - ¬ęStiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'√®, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari¬Ľ.

Cos‚Äô√® il virus West Nile che ha gi√† ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. √ą la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com‚Äô√® fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: ¬ęCos√¨ il virus pu√≤ durare settimane¬Ľ - Sono cinquantuno nuovi casi¬†di¬†infezione da West Nile Virus ¬†segnalati in Italia¬†dal 12 al 18 settembre¬†2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

West Nile, in Puglia donazioni di sangue sicure e senza blocchi; West Nile: Policlinico Bari, le donazioni di sangue sono sicure

