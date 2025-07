West Nile virus due casi in Lombardia | Situazione sotto controllo

Sono due i casi confermati di West Nile Virus in Lombardia: si tratta di due donne, una di 38 anni residente a Milano e una 66enne di Pavia. Solo quest’ultima è stata ricoverata, mentre per l’altra paziente non si è reso necessario alcun intervento ospedaliero. A rassicurare la cittadinanza è il direttore generale del Welfare . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

