West Nile virus altro decesso | ottava vittima in Italia Il problema c’è

Un altro decesso per West Nile virus scuote il panorama sanitario italiano. Questa mattina presso l’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta è spirato un uomo di 73 anni originario di Maddaloni, portando a otto il bilancio nazionale delle vittime. Una progressione che interroga l’efficacia delle misure preventive e riaccende il dibattito sulla sottovalutazione di un fenomeno in rapida espansione. Il bilancio si aggrava. Il paziente, ricoverato in rianimazione e giĂ affetto da altre patologie, rappresenta la terza vittima nel Casertano, la quarta in Campania. Un quadro che si completa con i recenti decessi: l’86enne morto ieri all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ricoverato dall’inizio di luglio, e il 74enne di Pomigliano d’Arco, deceduto venerdì scorso presso l’ospedale del Mare dopo un ricovero d’urgenza per emorragia il 20 luglio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - West Nile virus, altro decesso: ottava vittima in Italia. “Il problema c’è”

