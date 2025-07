West Nile un altro morto e boom di contagi | Sterminare le zanzare cresce la paura

Il virus West Nile fa sempre più paura. Oggi, mercoledì 30 luglio, un uomo di 72 anni è morto nell'ospedale di Caserta dopo aver contratto l'infezione. L'anziano, originario di Maddaloni e con un quadro clinico già compromesso da patologie pregresse, è la quarta vittima in Campania e l’ottava in Italia dall’inizio dell’anno. Un altro dei decessi registrati nella regione riguardava sempre un residente di Maddaloni, mentre gli altri tre morti si sono verificati nel Lazio. La nuova ondata di contagi non accenna a fermarsi. In Lombardia sono stati segnalati due nuovi casi: una donna di 38 anni a Milano e una 66enne a Pavia, quest’ultima attualmente ricoverata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

