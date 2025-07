Quattro morti da marzo, 20 lo scorso anno. Il diabete ne fa 80.000, ma per il patogeno scoperto in Uganda c’è giĂ l’allarme (non il vaccino). Basterebbero le disinfestazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - West Nile: tornano i bollettini virali