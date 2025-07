west nile salgono a quattro i decessi in campania

Sale a quattro il numero dei decessi legati al virus West Nile in Campania. L’Asl di Caserta ha ufficializzato la morte di un uomo di 76 anni, residente a Maddaloni, che si trovava ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Anche questa vittima, come nei casi precedenti, era una persona anziana e con problemi di salute preesistenti. È il secondo cittadino di Maddaloni a perdere la vita a causa delle complicazioni provocate dal virus, trasmesso dalla puntura di una zanzara, dopo 80enne deceduto nei giorni scorsi nello stesso ospedale. Sono 23 i positivi accertati in Campania, 14 localizzati nel casertano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

