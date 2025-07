West Nile salgono a 9 le vittime in Italia | nel Lazio Rocca firma un’ordinanza urgente Stimate 10 mila infezioni il picco dopo ferragosto

Continua a crescere il numero di casi di West Nile, che oggi ha aggiornato il bilancio a nove vittime in tutta Italia. L’ultimo decesso è avvenuto sempre nel Casertano, dove le vittime sono 4 in pochi giorni: si tratta di un 76enne della provincia di Salerno, ma ospite di una residenza sanitaria a Grazzanise. L’uomo, dal quadro clinico già compromesso come gli altri tre pazienti deceduti, era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale e poi trasferito nella residenza sanitaria. Stamattina era morto all’ospedale di Caserta un 73enne di Maddaloni (Caserta). E anche il numero delle infezioni stimate sul territorio nazionale preoccupa: sarebbero almeno 10mila, la maggioranza in forma asintomatica. 🔗 Leggi su Open.online

