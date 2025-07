West Nile salgono a 8 le vittime in Italia Morto un 76enne a Caserta in Lombardia ricoverata una donna

Continua a crescere il numero di casi di West Nile, che oggi ha aggiornato il bilancio a otto vittime in tutta Italia. L’ultima vittima è un 76enne di Maddaloni, in provincia di Caserta, che secondo fonti dell’Asl era un paziente fragile. È il secondo abitante di Maddaloni a decedere per l’infezione e le complicanze dovute alla Febbre del Nilo. Salgono anche i positivi: in Campania sono diventati 24, di cui 15 nel Casertano, a cui si sono aggiunte due donne in Lombardia. I due nuovi casi in Lombardia: «Solo un ricoverato, non grave». Quelli in Lombardia, secondo quanto comunicato dalla Regione ad Ansa, sarebbero due casi autoctoni di West Nile. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: west - nile - vittime - italia

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

West Nile, 7 vittime in Italia. L'esperto: "I casi aumenteranno" Vai su Facebook

West Nile. Rocca: "Niente allarmismi, non è il Covid. Ma interveniamo". Negli ultimi giorni il virus ha provocato sette vittime in Italia. La Regione Lazio stanzia un milione per le disinfestazioni nei comuni ancora inadempienti. Vai su X

Per West Nile 7 vittime, in 31 province stop alla donazione del sangue; West Nile, il virus fa paura: salgono a sette le vittime. Stop donazioni di sangue in 31 province; Salgono a 7 le vittime in Italia West Nile: terzo decesso nel Lazio.

West Nile, terzo morto in Campania: 7 vittime in Italia. Dai decessi in anticipo alle zone dei contagi che cambiano, cosa sta succedendo - Un sessantottenne di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, è il terzo morto per il virus West Nile in Campania, il settimo in Italia da inizio anno: l'uomo, secondo quanto ... msn.com scrive

West Nile, quarta vittima in Campania: muore un 73enne - Un 73enne, originario di Maddaloni nel Casertano e con patologie pregresse, è la quarta vittima del virus nella Regione e la terza nel ... Lo riporta msn.com