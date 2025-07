West Nile salgono a 8 i morti Virologo Pregliasco | Non si è fatto abbastanza

Febbre del Nilo, salgono a 8 le persone morte per l'infezione in Italia.

West Nile, altri due contagi a Latina: i casi salgono a nove in pochi giorni - Altri due casi di West Nile sono stati confermati oggi, 23 luglio, dalla Regione Lazio. Entrambi riscontrati dalla Asl di Latina e confermati dalle analisi del laboratorio di virologia dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma.

West Nile, i casi accertati in Campania salgono a 9, polemiche sulle disinfestazioni - Aumentano i casi di febbre da virus West Nile in Campania. Altri contagi sono stati confermati al confine con il Lazio e il numero passa così dai 10 certificati dall'Istituto superiore di sanità - con due decessi - ai 21 di oggi, tra le due regioni.

West Nile, salgono a 21 i casi nel Lazio - Sono 12 nuove infezioni confermate in provincia di Latina The post West Nile, salgono a 21 i casi nel Lazio appeared first on L'IdentitĂ .

Salgono a 8 i morti per West Nile. Il virus rilevato anche in Puglia; West Nile, 8 vittime in Italia. L'esperto: I casi aumenteranno; West Nile, terza vittima nel Casertano. I decessi in Italia salgono a 8.

Salgono a 8 i morti per West Nile. Il virus rilevato anche in Puglia - Cresce l’allerta per il virus West Nile in Italia: un uomo di 73 anni è morto a Maddaloni (Caserta), secondo decesso in Campania in pochi giorni e ottavo a livello nazionale. Lo riporta msn.com

West Nile, salgono a sette i morti in Italia. Nel Lazio i casi ora sono 46, in Campania 23 - Un uomo di 68 anni, residente a Trentola Ducenta (Caserta), è la terza vittima del virus West Nile in Campania e la settima in Italia dall’inizio dell’anno. Segnala blitzquotidiano.it