West Nile sale a nove il numero dei decessi in Italia

È salito a nove il numero dei decessi in Italia causati dal virus West Nile, con l’ultimo caso registrato nel Casertano, area già colpita da quattro vittime nel giro di pochi giorni. La persona deceduta è un uomo di 76 anni, originario della provincia di Salerno ma ricoverato in una struttura sanitaria a Grazzanise. Come per gli altri tre pazienti che avevano perso la vita, anche il suo stato di salute era già gravemente compromesso; dopo essere stato ospedalizzato, era stato trasferito nella residenza sanitaria dove è poi deceduto. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - West Nile, sale a nove il numero dei decessi in Italia

In questa notizia si parla di: west - nile - nove - numero

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

#west nile, ancora un morto in Campania: è la quinta vittima nella Regione, nove in tutto in Italia Vai su X

Latina sotto controllo per un focolaio di West Nile Virus con nove casi confermati, due nuovi contagi accertati Vai su Facebook

Nove le vittime del West Nile in Italia, stimate 10mila infezioni; West Nile virus in Campania, 9 ricoverati dopo il focolaio a Baia Domizia nel Golfo di Gaeta: i sintomi; West Nile, 9 ricoverati in Campania, focolaio a Baia Domizia: “Ma non è una situazione allarmante”.

West Nile, sale a nove il numero dei decessi in Italia - È salito a nove il numero dei decessi in Italia causati dal virus West Nile, con l’ultimo caso registrato nel Casertano, area già colpita da quattro vittime nel giro di pochi giorni. Da msn.com

Nove le vittime del West Nile in Italia, stimate 10mila infezioni - Ancora un morto per il virus West Nile, il nono in Italia. Scrive ansa.it