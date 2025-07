West Nile nuovi casi in Italia Limitazioni su donazioni sangue ma niente allarmismi

Continua a salire il bilancio delle persone contagiate dal virus West Nile in Italia: nuovi casi sono stati segnalati in diverse regioni. I piĂą recenti casi autoctoni sono stati registrati oggi in Lombardia: una donna di 38 anni a Milano e una 66enne a Pavia che è stata ricoverata. Da inizio anno le vittime sono otto: una in Piemonte, quattro in Campania e tre nel Lazio. Sono scattate le bonifiche sul territorio e anche le misure di prevenzione rispetto alle donazioni di sangue, possibile - sia pur rara - via di contagio. In una trentina di province è stato deciso lo stop temporaneo alle donazioni o l'esecuzione di uno specifico test sui donatori. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - West Nile, nuovi casi in Italia. Limitazioni su donazioni sangue ma niente allarmismi

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

West Nile, il vaccino c’è per i cavalli, ma non per gli uomini: “Pochi casi, non conviene” - Intervista a Marco Falcone, infettivologo dell’azienda ospedaliera e dell’università di Pisa. “I test sugli anticorpi mostrano che i contagi sono molto più numerosi di quanto appaia”

Con l'arrivo dell'estate e il diffondersi delle zanzare, torna alta l'attenzione sul West Nile virus (WNV), un'infezione virale trasmessa dalle zanzare del genere Culex e ormai endemica in Italia