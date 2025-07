West Nile non solo febbre | i sintomi del virus che ha già fatto 7 vittime in Italia

Le zanzare sono, a dispetto delle apparenze, il killer più pericoloso del pianeta. Minuscole e all’apparenza innocue, si rivelano invece tra gli esseri viventi più letali al mondo per la loro capacità di trasmettere virus e infezioni potenzialmente gravi, talvolta mortali. Dalla malaria alla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

Cos’è il virus West Nile che ha già ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. È la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com’è fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: «Così il virus può durare settimane» - Sono cinquantuno nuovi casi di infezione da West Nile Virus  segnalati in Italia dal 12 al 18 settembre 2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

Terzo morto in Campania per il virus West Nile: si tratta di un uomo di 68 anni, originario di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta È la terza vittima in due giorni della Febbre del Nilo, il virus trasmesso con la puntura delle zanzare comuni

La febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. Il virus infetta anche altri mammiferi, soprattutto equini, ma in alcuni casi anche cani, gatti, conigli e altri.

West Nile, l'esperto: «Casi gravi molto rari, ma in presenza di febbre alta o sintomi neurologici bisogna andare in ospedale» - Bambino Gesù): «West Nile non passa da uomo a uomo perché il virus ha una trasmissibilità non fortissima, al contrario di Sars-

West Nile, cos'è il virus che fa paura all'Italia: perché si chiama così, quali sono i sintomi e come si trasmette - Scoperto negli anni Trenta in Uganda, si può trasmettere solo tramite la puntura delle zanzare L'articolo West Nile, cos'è il virus che fa paura all'Italia: perché si chiama così, quali sono i sintomi ...