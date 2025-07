West Nile non solo febbre | i sintomi del virus che ha già fatto 7 vittime in Italia

Le zanzare sono, a dispetto delle apparenze, il killer pi√Ļ pericoloso del pianeta. Minuscole e all‚Äôapparenza innocue, si rivelano invece tra gli esseri viventi pi√Ļ letali al mondo per la loro capacit√† di trasmettere virus e infezioni potenzialmente gravi, talvolta mortali. Dalla malaria alla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

De Luca sui casi di West Nile in Campania: ¬ęStiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti¬Ľ - ¬ęStiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'√®, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari¬Ľ.

Cos‚Äô√® il virus West Nile che ha gi√† ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. √ą la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com‚Äô√® fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: ¬ęCos√¨ il virus pu√≤ durare settimane¬Ľ - Sono cinquantuno nuovi casi¬†di¬†infezione da West Nile Virus ¬†segnalati in Italia¬†dal 12 al 18 settembre¬†2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

Altre dodici persone hanno contratto il Virus West Nile in provincia di Latina, 11 delle quali hanno sintomi con febbre e sono monitorati a domicilio, mentre un’altra ha riscontrato la sindrome neurologica. A certificarlo le analisi effettuate dal laboratorio dello Sp Vai su X

West Nile, terza vittima in Campania: morto un uomo di 68 anni. √ą il terzo decesso legato alla febbre del Nilo in appena due giorni Un uomo di 68 anni, residente a Trentola Ducenta (Caserta), √® la terza vittima in Campania del virus West Nile, trasmesso dalla Vai su Facebook

West Nile, primo caso a Milano e uno a Pavia: sono due donne di 38 e 66 anni, una è ricoverata ma le sue condizioni non sono gravi; West Nile, Pregliasco: Ecco come distinguere i sintomi dalla febbre normale; Febbre del Nilo, cavallo positivo al virus in provincia di Lecce: limiti alle donazioni di sangue.

West Nile (Febbre del Nilo) in Campania, l‚Äôospedale Santobono: ‚ÄúMassima prudenza per i bimbi piccoli‚ÄĚ - L‚ÄôOspedale Pediatrico Santobono di Napoli sul virus West Nile: ‚ÄúNei bambini piccoli e soggetti fragili, serve un po‚Äô di attenzione in più‚ÄĚ. Si legge su fanpage.it

West Nile, l'esperto Claudio Bandi: «Il virus in Italia dal 1998. Ecco come le zanzare trasmettono la malattia dagli uccelli all'uomo» - Il docente di Microbiologia della Statale: sorveglianza e controlli per evitare che vengano donati sangue e organi infetti ... milano.corriere.it scrive