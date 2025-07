West Nile l’allarme | Prevenzione dimenticata servono più risorse

"Se avessimo investito di più sui Dipartimenti di Prevenzione, oggi non saremmo costretti a correre ai ripari con le bonifiche." È il monito di Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli e provincia, dopo i casi di West Nile registrati in Campania.Zuccarelli invita a non fare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: west - nile - prevenzione - allarme

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

West Nile, salgono a 7 le vittime in Italia. I medici: "Nessun allarme, ma facciamo prevenzione" Vai su X

Ci sono sette nuovi casi di positività al virus West Nile nel Lazio, decisi dei test a tutti i donatori di sangue della regione per rilevare il virus. L'esperto: «Nessun allarme, ma fare prevenzione» Vai su Facebook

Cresce l’allarme per i focolai di West Nile in Italia. Il contagio, i sintomi, la prevenzione; West Nile, l’allarme: Prevenzione dimenticata, servono più risorse; West Nile, altra vittima in Campania e nel Lazio. Nessun allarme, ma serve più prevenzione.

West Nile: Zuccarelli, inascoltato l'allarme sulla prevenzione - "Se si fosse puntato di più anche sul potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione, garantendo maggiori risorse e personale, oggi non ci troveremmo nella condizione di dover correre a fare bonifiche ... Come scrive ansa.it

West Nile, i virologi: «Si rischia un boom di casi». Il virus arriva anche in Salento - In provincia di Lecce un cavallo è risultato positivo al virus. Si legge su ilmattino.it