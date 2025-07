West Nile la tragica notizia | firmata un’ordinanza urgente

Non ce l'ha fatta l'anziano di 75 anni residente a Grazzanise, in provincia di Caserta, che stamattina era stato ricoverato in rianimazione presso l'ospedale di Caserta per un'infezione da West Nile. L'uomo è deceduto nel pomeriggio, diventando così la quinta vittima del virus in Campania. L'infezione, trasmessa tramite le punture di zanzare, continua a colpire la regione, con un bilancio che purtroppo continua a salire. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca firma un'ordinanza urgente. "Con questa ordinanza si dispone che i sindaci facciano una disinfestazione. Si mettano a disposizione importanti risorse attraverso una delibera di giunta della prossima settimana.

In questa notizia si parla di: west - nile - tragica - notizia

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

COMUNICATO SINDACO DI GIUGLIANO : A seguito dell’allerta diramata dall’ASL riguardo alla presenza del virus West Nile, il comune di Giugliano è in costante contatt Vai su Facebook

West Nile, in Campania e Lazio altre due vittime del virus ·; Virus West Nile: il Ministero della Salute intensifica prevenzione e monitoraggio; Malore sul parapendio: precipita e muore base jumper da record Felix Baumgartner.

West Nile, quarta vittima in Campania: muore un 73enne - Un 73enne, originario di Maddaloni nel Casertano e con patologie pregresse, è la quarta vittima del virus nella Regione e la terza nel ... Segnala msn.com

Virus West Nile, un altro morto in Campania: è l'ottava vittima in Italia - Un uomo di 72 anni è morto all’ospedale di Caserta per un’infezione da virus West Nile: è l’ottavo decesso in Italia e il terzo in Campania. Da tg24.sky.it