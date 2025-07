West Nile in Italia quali sono le aree a rischio e dove sono previste le disinfestazioni

Con l’ultimo aggiornamento sanitario, il virus West Nile ha provocato sette decessi nel 2025 in Italia. Gli ultimi due si sono verificati nel Lazio e in Campania, regioni dove l’allerta sanitaria è in crescita insieme al numero dei contagi. La diffusione del virus è legata alle zanzare, principali vettori della malattia, la cui presenza si intensifica durante i mesi estivi. Leggi anche: Virus West Nile, un altro morto in Italia: aumenta la preoccupazione! Cosa succede I decessi registrati in Piemonte, Lazio e Campania. La prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025 è stata un uomo residente in Piemonte, deceduto nel mese di marzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - West Nile in Italia, quali sono le aree a rischio e dove sono previste le disinfestazioni

“Saliti a 4 in rianimazione”. West Nile in Italia, scoperto un focolaio: “I pazienti sono stati tutti lì” - È salito a otto il numero dei casi di infezione da virus West Nile registrati in Campania, con quattro pazienti ricoverati in condizioni gravi nei reparti di terapia intensiva degli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli.

Caldo, arrivano le zanzare: «Sono più attive e pericolose». Dalla dengue al West Nile, cosa si rischia e come prevenirle - Arriva il caldo, e con esso le zanzare, incubo di chi fa fatica a dormire e il cui ronzio rovina il sonno di milioni di italiani, oltre a portare rischi di malattie e virus.

Sono 31 le province italiane interessate da limitazioni temporanee alle donazioni di sangue e di emocomponenti per contenere la diffusione del virus West Nile, secondo quanto comunicato dal Centro nazionale sangue, che ha pubblicato sul proprio sito l'ele

West Nile, seconda vittima in Campania e terza nel Lazio. Dall'inizio dell'anno sono 6 i decessi in Italia

West Nile, altre 3 vittime in Campania e Lazio. Dall'inizio dell'anno sono 7 in Italia. Restrizioni a donazione sangue per 31 province - I governatori invitano alla calma: "Niente allarmismi, non è il Covid"

Altre due persone sono morte in Italia per la febbre West Nile, trasmessa dalle zanzare - Lunedì due uomini sono morti a causa della febbre West Nile, una malattia infettiva di origine tropicale che viene trasmessa dalle zanzare attraverso le loro punture: uno aveva 77 anni, ed è morto all