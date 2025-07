West Nile in Italia | aumentano i decessi ma l’allarmismo non serve meglio la prevenzione

In Italia, il virus West Nile ha causato sette decessi dall’inizio del 2025, con due vittime registrate nella sola giornata di lunedì. La prima morte è avvenuta all’alba presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, dove un uomo di 77 anni, residente a Isola del Liri (Frosinone), è deceduto. La seconda vittima, un 80enne di Maddaloni, è morta in mattinata all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Entrambi i pazienti presentavano un quadro clinico complesso, con patologie pregresse che hanno aggravato le loro condizioni. Il virus West Nile: caratteristiche e diffusione. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - West Nile in Italia: aumentano i decessi ma l’allarmismo non serve, meglio la prevenzione

In questa notizia si parla di: west - nile - italia - decessi

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

Continua a salire il bilancio delle vittime per il virus West Nile in Italia. Dall'inizio dell'anno si contano sette decessi, la maggioranza tra Lazio e Campania. Ieri gli ultimi tre, mentre medici e autoritĂ sanitarie invitano ad evitare allarmismi e sono scattate le bonifi Vai su Facebook

West Nile, terzo morto in Campania: 7 vittime in Italia. Dai decessi in anticipo alle zone dei contagi che cambiano, cosa sta succedendo https://msn.com/it-it/salute/other/west-nile-terzo-morto-in-campania-7-vittime-in-italia-dai-decessi-in-anticipo-alle-zone-dei- Vai su X

West Nile, il virus fa paura: salgono a sette le vittime. Stop donazioni di sangue in 31 province; West Nile, quali sono le aree a rischio in Italia e dove sono previste le disinfestazioni; West Nile, altre 3 vittime in Campania e Lazio. Dall’inizio dell’anno sono 7 in Italia.

West Nile, 6 morti in Italia: cosa sta succedendo? Decessi in anticipo rispetto al 2024 (e cambiano le zone dei contagi) - Con gli ultimi 2 decessi segnalati nel Lazio e in Campania, salgono a 6i morti da virus West Nile quest'anno in Italia. Scrive msn.com

West Nile virus: sintomi, decessi, trasmissione, diffusione e prevenzione. Cosa c’è da sapere - La diffusione del virus del Nilo occidentale, trasmesso dalle zanzare, comincia a destare preoccupazioni anche in Italia per l’aumento dei casi con fenomeni gravi della malattia ... Come scrive italiaoggi.it