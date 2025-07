West Nile il vaccino c’è per i cavalli ma non per gli uomini | Pochi casi non conviene

Intervista a Marco Falcone, infettivologo dell'azienda ospedaliera e dell'università di Pisa. "I test sugli anticorpi mostrano che i contagi sono molto più numerosi di quanto appaia".

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

West Nile, la prima vittima in Campania è un uomo: aveva patologie pregresse Vai su Facebook

West Nile virus: sintomi, decessi, trasmissione, diffusione e prevenzione. Cosa c’è da sapere - La diffusione del virus del Nilo occidentale, trasmesso dalle zanzare, comincia a destare preoccupazioni anche in Italia per l’aumento dei casi con fenomeni gravi della malattia ... Come scrive italiaoggi.it