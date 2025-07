West Nile il ruolo degli uccelli nella diffusione del virus | Ci aiutano a capire quando e dove colpirà

In Italia crescono i casi di West Nile. Gli uccelli, serbatoi naturali del virus, lo diffondono attraverso le punture di zanzare. Migratori e stanziali giocano ruoli chiave nella moltiplicazione e nella circolazione del virus. Studiare e monitorare gli uccelli può aiutarci a capire quando e dove colpirĂ il virus. Ne abbiamo parlato con Elisa Mancuso, ricercatrice dell'Istituto Superiore di SanitĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: virus - uccelli - west - nile

«West Nile circola nella zanzara Culex e negli uccelli. Il virus è arrivato in tutta Italia, anche al Sud» - «I casi umani di West Nile individuati a Latina fanno rumore perché sono stati segnalati come autoctoni nella regione Lazio.

West Nile, virus arrivato in tutta Italia: “Circola nella zanzara Culex e negli uccelli” - I casi umani di West Nile individuati a Latina accendono l’attenzione sulla diffusione del virus nel Centro Italia.

West Nile e Usutu Virus, la circolare del ministero della Salute: «Non solo zanzare, attenzione anche su uccelli e cavalli» - Dall'inizio dell'anno al 20 luglio 2025 in Italia si sono verificati dieci casi di infezione da West Nile virus e due decessi: oltre alla donna di Fondi morta domenica 20 luglio.

Come si diffonde il virus West Nile: il ruolo di uccelli selvatici e zanzare #ANSA Vai su Facebook

Come si diffonde il virus West Nile: il ruolo di uccelli selvatici e zanzare #ANSA Vai su X

Come si diffonde il virus West Nile: il ruolo di uccelli selvatici e zanzare; Come si diffonde il virus West Nile: il ruolo di uccelli selvatici e zanzare; Virus West Nile non si diffonde solo con le zanzare, ma anche attraverso gli uccelli.

West Nile, i sintomi da non sottovalutare: quando andare in ospedale - Nella maggior parte dei casi “i sintomi sono assenti o molto lievi, ma in presenza di febbre alta o sintomi neurologici centrali, come convulsioni, sonnolenza, disturbi della vista, bisogna andare in ... Si legge su tg24.sky.it

Allerta virus 'West Nile' in Puglia: già 4 vittime in Italia, Manfredonia corre ai ripari - Allerta anche in Puglia, dove è stata rilevata la presenza del virus in un cavallo ... Lo riporta foggiatoday.it