West Nile | Il picco atteso per la metà di agosto Poi la curva scenderà rapidamente

Il picco dei casi di positivitĂ al virus West Nile è atteso per la metĂ del mese di agosto, poi la curva dovrebbe conoscere una discesa repentina. Questa la stima di Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all'universitĂ Lumsa di Roma, che in una video intervista pubblicato oggi dal sito. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

West Nile, come ridurre il rischio infezioni (all'aperto e in casa)? La guida Vai su Facebook

