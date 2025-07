West Nile il Comune di Napoli | Nessuna emergenza sanitaria è in corso in città

“Nessuna emergenza sanitaria è in corso nella nostra città, ma è fondamentale adottare misure di prevenzione”. Così il Comune di Napoli, in una nota pubblicata sui propri profili social ufficiali, si è espresso sulla situazione della diffusione del virus West Nile in città.“La West Nile Disease. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

