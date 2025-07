West Nile due nuovi casi in Lombardia | parla il direttore generale della Sanità

Sono risultate positive una milanese di 38 anni e una pavese di 65 anni. Il direttore generale Welfare della Regione Mario Melazzini: "La situazione è assolutamente sotto controllo, i cittadini possono stare tranquilli". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - West Nile, due nuovi casi in Lombardia: parla il direttore generale della SanitĂ

In questa notizia si parla di: generale - direttore - west - nile

Francesco Soro nuovo direttore generale del ministero dell’Economia - Francesco Soro è il nuovo capodipartimento dell’Economia del Mef, il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Roberto Cucciniello è il nuovo direttore generale dell’Acf Arezzo - Arezzo, 8 maggio 2025 –  L’ACF Arezzo comunica che, con effetto immediato, Roberto Cucciniello assume il ruolo di Direttore Generale del club.

Il CdA di Snam nomina Agostino Scornajenchi nuovo ad e direttore generale - SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – Si è riunito oggi per la prima volta, sotto la presidenza di Alessandro Zehentner, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Snam, nominato dall’odierna Assemblea per gli esercizi 2025-2027.

West Nile Virus: il punto della situazione con il Dr. Francesco Vairo, direttore del Servizio regionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Controllo delle Malattie Infettive dell’INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS. Vai su Facebook

Febbre alta e malessere generale sono i sintomi delle otto persone ricoverate in Campania, di cui quattro si trovano in rianimazione, per infezione da virus del West Nile. Tutti hanno trascorso una vacanza nella zona di Baia Domizia (Caserta). #ANSASalute Vai su X

Vaia: «Sul West Nile nessun allarme. Pandemie, che errore isolarci»; West Nile, due casi in Lombardia; TREVISO | VIRUS WEST NILE: INFETTO A CASALE E CEPPO DI ZANZARE POSITIVE A PREGANZIOL.

West Nile virus: primi due casi in Lombardia, ma la situazione è monitorata - La Lombardia ha registrato due casi di infezione da West Nile virus, che hanno interessato una donna di 38 anni a Milano e una di 66 anni a Pavia; solo quest’ultima ha richiesto il ricovero. Lo riporta resegoneonline.it

West Nile virus, 2 casi in Lombardia: “Al momento situazione sotto controllo” - Si tratta di due donne, una 38enne a Milano e una 66enne a Pavia ma soltanto per quest'ultima è stato ritenuto opportuno procedere al ricovero. Come scrive lecconotizie.com