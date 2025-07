West Nile dopo i contagi crollano le presenze sul litorale | Basta inutili allarmismi

I casi di mortalità a causa del virus West Nile avanzano. Quattro i morti in Campania cui si aggiunge quello del 77enne di Isola del Liri spirato a Roma dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza a Baia Domizia. Mentre crescono i timori, c'è un settore, quello del turismo balneare, che sta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

