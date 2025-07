West Nile disinfestazioni nelle aree verdi

Nell’ambito della prevenzione da virus West Nile, da oggi fino al 31 ottobre verranno effettuati interventi specifici di disinfestazione nelle aree verdi protagoniste di manifestazioni o eventi che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali. Lo stabilisce un’ ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mezzetti, con l’obiettivo di prevenire e controllare malattie infettive da punture di zanzara comune e zanzara tigre, vista l’alta presenza del fastidioso insetto dovuta alle condizioni meteorologiche di quest’estate in cui caldo e piogge si alternano creando le condizioni ideali al suo proliferare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - West Nile, disinfestazioni nelle aree verdi

In questa notizia si parla di: west - nile - aree - verdi

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

Sono 31 le province italiane interessate da limitazioni temporanee alle donazioni di sangue e di emocomponenti per contenere la diffusione del virus West Nile, secondo quanto comunicato dal Centro nazionale sangue, che ha pubblicato sul proprio sito l'ele Vai su Facebook

West Nile, disinfestazioni nelle aree verdi; West Nile - Prevenzione e profilassi - Aggiornamenti sulla disinfestazione del 25/07/2025; West Nile, parla l'esperto: Nessun allarme, ma facciamo attenzione.

West Nile, disinfestazioni nelle aree verdi - Nell’ambito della prevenzione da virus West Nile, da oggi fino al 31 ottobre verranno effettuati interventi specifici di disinfestazione ... msn.com scrive

West Nile, cresce l’allarme per i focolai: disinfestazioni a tappeto in vari comuni. Almeno 50 casi, 4 le vittime - Cresce l'allarme per West Nile: disinfestazioni in vari comuni italiani, come a Fiumicino e Caivano. Segnala leggo.it