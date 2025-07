West Nile cos’è il virus che fa paura all’Italia | perché si chiama così quali sono i sintomi e come si trasmette

Il West Nile prende il nome, come molti virus, dalla zona dove per la prima volta è stata isolata. In questo caso, il distretto West Nile in Uganda. Si tratta di una malattia trasmessa tramite puntura di zanzara o emoderivati e causata da un virus a Rna che nella maggior parte delle persone positive non si manifesta in alcun sintomo. In un caso su mille può arrivare a provocare un’ encefalite letale. Cos’è il West Nile e da dove arriva. La Febbre del Nilo appartiene alla famiglia Flaviviridae, trasmessa alle persone e agli animali tramite le più classiche punture di zanzara. Non tutti gli insetti però possono trasmetterla, ma solo quelli infetti del genere Culex. 🔗 Leggi su Open.online