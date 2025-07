West Nile aumentano casi e morti | come difendersi

Con l’aggiornamento sanitario più recente, il virus West Nile ha causato sette decessi in Italia nel 2025, di cui gli ultimi registrati nel Lazio e in Campania. L’aumento dei contagi ha innalzato il livello di allerta soprattutto nelle zone più colpite, dove la presenza delle zanzare, principali vettori del virus, è più marcata durante l’estate. Secondo le autorità sanitarie, la diffusione del West Nile è strettamente collegata alle condizioni climatiche e all’espansione delle aree favorevoli alla proliferazione degli insetti. Quali misure adottare per proteggersi dal virus? Leggi anche: Terribile tsunami, onde altissime ed edifici spazzati via (VIDEO) West Nile virus, 7 decessi 2025: Piemonte, Lazio e Campania sotto osservazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - West Nile, aumentano casi e morti: come difendersi

#TG2000 - #Virus #WestNile, aumentano i casi in #Lazio e #Campania #28luglio #zanzara #contagio #consigli

