West Nile ancora un morto in Campania | è la quinta vittima nella Regione

Ancora un morto per la West Nile in Campania. Si tratta del quinto decesso legato al virus, il secondo di mercoledì 30 luglio 2025, nella Regione. La vittima, scrive. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - West Nile, ancora un morto in Campania: è la quinta vittima nella Regione

In questa notizia si parla di: nile - morto - vittima - regione

Insetti killer: una vittima a Roma per una puntura di zanzara (West Nile), un morto a Parma per un calabrone - Non c’è solo l’allarme West Nile per le punture di zanzara a turbare l’estate degli italiani. Un uomo di 65 anni è morto per uno shock anafilattico causato dalla puntura di un calabrone: è avvenuto nel tardo pomeriggio a Scurano, frazione di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma.

West Nile, seconda vittima nel Lazio: morto un 77enne, era stato in vacanza a Baia Domizia - Il virus West Nile miete un'altra vittima nel Lazio. Il paziente di 77 anni, morto all'alba di oggi all'istituto Spallanzani di Roma, aveva patologie croniche e aveva subito un.

West Nile, paziente morto a Roma: è la seconda vittima nel Lazio - Un'altra vittima da West Nile nel Lazio, la seconda. Si tratta di un uomo di 77 anni, morto all'alba di oggi - lunedì 28 luglio - all'istituto Spallanzani di Roma.

West Nile, morto un 68enne: è la terza vittima in Campania, la settima in Italia nel 2025. Salgono i contagi nella regione, attivati interventi di disinfestazione e sorveglianza Vai su Facebook

West Nile, altra vittima in Campania: età , ultime notizie; West Nile, ancora un morto in Campania: è la quinta vittima nella Regione; West Nile, 73 enne muore in Campania: è la quarta vittima nella regione e l'ottava in Italia.

West Nile, quarta vittima in Campania: muore un 73enne - Un 73enne, originario di Maddaloni nel Casertano e con patologie pregresse, è la quarta vittima del virus nella Regione e la terza nel ... Segnala msn.com

Virus West Nile, un altro morto in Campania: è l'ottava vittima in Italia - Un uomo di 72 anni è morto all’ospedale di Caserta per un’infezione da virus West Nile: è l’ottavo decesso in Italia e il terzo in Campania. Si legge su tg24.sky.it